Latina, Tiziano Ferro dona una macchina all’Avis della sua città natale

Latina – Tiziano Ferro ha acquistato un’auto per l’Avis di Latina, grazie a una parte del cachet ricevuto per la partecipazione all’edizione di Sanremo 2020 di cui è stato uno dei volti di tutte e 5 le serate.

La macchina implementerà i servizi che la sezione locale dell’associazione che si occupa della donazione del sangue potrà svolgere. A dare la notizia è stato proprio il cantante pontino, che sui suoi canali social ha postato il momento dell’arrivo dell’auto accolta dai volontari e in cui ha confessato di non riuscire a passare nella sua città natale il tempo che vorrebbe.

“Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei – si legge nel post -, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che Avis Latina genera ogni giorno. Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E – ha concluso Tiziano – lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la 𝙀 maiuscola ve lo sapranno raccontare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina