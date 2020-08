Piazza Almirante Berlinguer a Terracina: il no dei figli del leader del Pci

Terracina – Sulla proposta di intitolare, a Terracina, una piazza sia a Giorgio Almirante, storico esponente dell’Msi, sia a Enrico Berlinguer, già segretario del Pci, arriva un nuovo no. Stavolta, a intervenire sulla questione sono stati i figli del leader della sinistra, ovvero Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer.

“Non condividiamo fanno sapere – la scelta di intitolare una piazza del comune di Terracina a Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante. E’ sicuramente un’importante acquisizione della nostra civiltà e del pensiero democratico, il rispetto per l’avversario, così spesso oggi dimenticato.

Ma riconoscere l’avversario e non considerarlo come un nemico deve avvenire a partire dalla consapevolezza delle differenze profonde e non cancellabili tra le diverse storie, le culture politiche, le identità personali e i percorsi esistenziali e ideologici.

Non dimenticheremo mai – prosegue la nota – quell’atto indubbiamente nobile compiuto da Giorgio Almirante quando si recò da solo a rendere omaggio a papà nella camera ardente allestita nella sede del PCI a Botteghe Oscure.

Ma, detto questo – conclude la nota – perché mai confondere due personalità così diverse che si sono combattute su fronti che sono e restano antagonisti? Si rischierebbe di contribuire a un nefasto processo di azzeramento della storia e della memoria“.

