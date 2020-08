Pomezia, Ferragosto 2020 all’insegna della tradizione marinaresca

Pomezia – Un Ferragosto da pescatori, alla riscoperta delle tradizioni locali e marinaresche. Torna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento estivo con la Festa dei Pescatori, che per i giorni 14, 15 e 16 di agosto animerà il litorale di Torvaianica.

Ricco il programma della tre giornate di festa, dove sarà possibile scoprire le tradizioni locali, assaggiare il pescato del giorno e trascorrere le serate accompagnati da buona musica.

Ci saranno anche alcuni momenti di memoria storica, grazie ai racconti dei pionieri di Torvaianica e la Festa dei Pescatori sarà arricchita dalle mostre fotografiche “Viaggio nella memoria” e “Torvaianica e i Pescatori nel contemporaneo”, lungo la passeggiata a mare di via Pechino per tutto il weekend.

Inoltre, ha preso il via a Torvaianica il progetto “Ti riciclo una canzone”: nel fine settimana di Ferragosto dalle ore 16.00 alle ore 21.00 ci saranno info-point e operatori itineranti che coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie esibizioni canore di alcuni brani con strofe e ritornello rivisitati in chiave ecosostenibile.

14 agosto

La festa comincia venerdì alle 21.00 con “Incontri con la storia”, intervista agli storici pionieri.

Alle 21:30 in Piazzale Kennedy ci sarà il concerto “Hip Hop musica con Raff & Pass”

Alle 21.45 lo spettacolo musicale “Emozioni di Broadway”.

Alle 23.30, per chiudere gli eventi della prima sera, sarà proiettato: “L’arte di un mestiere”

15 agosto

La serata di Ferragosto si apre alle 21 con una seconda intervista ai pionieri storici della città

Alle 21:30 lo spettacolo comico “Tipi” con Roberto Ciufoli” in Piazzale Kennedy

Alle 21.45 dallo spettacolo musicale “Come in un film”

La proiezione alle 23.30 de “L’arte di un mestiere” chiuderà nuovamente la serata.

16 agosto

La terza giornata chiude la festa con lo spettacolo musicale di domenica alle 21.00: “Note del mondo”

Jazz e Blues Night con Messed up + Pancake Drawer alle 21:30 in Piazzale Kennedy

Seguito dalla consueta proiezione alle 23.30 del “L’arte di un mestiere”.

“Torvaianica nasce con il mare e i suoi Pescatori – spiega la vice-sindaca Simona Morcellini –, questo Ferragosto vogliamo omaggiare tutti coloro che, spinti dall’amore e dalla passione per il mare, scelgono di fare i pescatori mantenendo viva una tradizione che si tramanda da generazioni”.

“Per i cittadini e i turisti, la Festa dei Pescatori rappresenta un appuntamento unico per conoscere le tradizioni marinaresche, attraverso i racconti dei pionieri che hanno fatto la storia del nostro territorio – continua la Vice-sindaca -. Desidero ringraziare tutte le cooperative dei pescatori che, unite, hanno deciso di aprire il loro mondo a cittadini, turisti e nuove generazioni”.

“Abbiamo organizzato la stagione estiva – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – per regalare serate piacevoli e momenti di qualità a tutti coloro che rimarranno in Città o vorranno venire a trovarci, il tutto in piena sicurezza e nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19″.

“Proprio per tutelare la salute pubblica quest’anno alcuni tradizionali appuntamenti – chiarisce il Sindaco -, come la storica processione, non potranno svolgersi. Confido nel senso di responsabilità di tutti per vivere l’estate pienamente, ma in sicurezza”.

