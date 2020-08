Pomezia, medicinali a domicilio: al via l’iniziativa “Farmaci sotto l’ombrellone”

Pomezia – L’Associazione Aurora, continua le iniziative intraprese a favore delle fasce deboli durante la fase di emergenza Covid-19, ed in collaborazione con Pianeta Salute 2.0, lancia “Farmaci sotto l’ombrellone”, progetto pilota di consegna gratuita farmaci a domicilio per il litorale laziale.

“La peculiarità dell’iniziativa – si legge in una nota stampa dell’Associazione – è data dal fatto che per avere i farmaci a domicilio gratuitamente, non è necessario dimostrare alcunché, né mod Isee, né fascia di reddito, né tantomeno età; tutti possono accedere al servizio nato nel momento particolare del Covid, e proseguito ad oltranza anche dopo”.

L’obiettivo è duplice: aiutare la popolazione negli spostamenti in questo particolare momento storico, ad esempio a reperire anche i farmaci necessari per i piani terapeutici, e facilitare gli anziani o in generale chi non accede alla rete, a prendere farmaci senza necessariamente recarsi dal medico.

I volontari saranno presenti presso Kiosco Cafè di Torvaianica (che ringraziamo per aver concesso gratuitamente gli spazi), in via Tokyo sulla spiaggia, per tutto il mese di Agosto, il mercoledì e il sabato dalle 11.00 alle 13.00, ma sarà possibile prenotare farmaci h24 scrivendo a: farmaciadomicilio@associazioneaurora.eu oppure chiamare o scrivendo su whatsapp al numero 375 588 8550 o ancora inviando il Ner (numero elettronico di ricetta) o accedendo al portale atlas medica, inviare la ricetta tramite il pin code rilasciato dal medico.

La consegna completamente gratuita, avviene entro le 24 ore, a meno di particolari urgenze, il pagamento dei farmaci avviene previo rilascio di scontrino con codice fiscale del destinatario”.

