Pomezia, tamponamento sulla via Pontina: tre feriti

Pomezia – Sulla strada statale 148 “Pontina” è stata chiusa e poi riaperta la carreggiata in direzione Terracina a seguito di un incidente con tamponamento, al km 28,000 ad Area Produttiva nel comune di Pomezia.

L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre autovetture. Nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.