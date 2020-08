Ponte Galeria, droga in macchina al posto di blocco: arrestato spacciatore

Fiumicino – Trasportava la droga in macchina, ma è stato fermato ad un posto di blocco dei carabinieri. E’ successo a Ponte Galeria, dove i carabinieri stavano effettuando un servizio di controllo alla circolazione stradale.

I militari hanno fermato una vettura con a bordo un 27enne romano, incensurato, che si trovava alla guida. Il ragazzo è apparso da subito molto agitato, motivo che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche. Nel corso della perquisizione dell’auto sono stati trovati 80 grammi di hashish. Il giovane pusher è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata sequestrata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

