San Felice Circeo, sulla via Pontina nuovi sensori di rilevamento statistico del traffico

San Felice Circeo – Sono stati installati sulla strada statale 148 “Pontina” i nuovi sensori per il sistema automatico di rilevamento statistico del traffico. In nuovi strumenti di rilevazione sono costituiti da 5 portali, distribuiti sulla tratta di competenza Anas tra Aprilia e San Felice Circeo, in provincia di Latina.

I sensori hanno lo scopo di inviare i propri dati ad un sistema di monitoraggio centralizzato denominato “Panama” (Piattaforma Anas per il Monitoraggio e l’Analisi), che provvede alla verifica ed elaborazione del trend della mobilità lungo la statale, al fine di controllare e gestire al meglio la viabilità lungo una delle strade statali maggiormente trafficate durante l’esodo estivo.