Spadafora: “70 milioni a copertura del credito d’imposta”

Roma – Sono arrivati i soldi per la copertura del credito d’imposta richiesto dal Comitato 4.0. E’ stato varato il piano nell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri (leggi qui). In una nota serale il ministro Spadafora acclama la decisione del Governo.

Ma non solo. Per i collaboratori sportivi, ormai “lavoratori”, che lo richiedevano e a cui ancora non era stato accreditato, c’è anche il bonus di giugno.

Di seguito le parole del Ministro dello Sport sulla sua pagina ufficiale Facebook

“Ottime notizie nel Decreto Agosto per il mondo dello sport: il bonus di giugno arriverà automaticamente, a tutti coloro che hanno già ricevuto il bonus per i mesi precedenti.

Siamo riusciti a portare a 70 milioni di euro il budget per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, fortemente auspicato dal Comitato 4.0 e da migliaia di squadre e associazioni.

Inoltre, sono molto felice che un segnale importante sia stato dato per il Servizio Civile Universale: un fondo aggiuntivo di 20 milioni che consentirà a migliaia di giovani di effettuare un’esperienza importante”.