Terracina, al via la mostra sugli ex voto: sarà visitabile fino al 30 agosto

Terracina – Dall’8 al 30 agosto la Sala Appio Monti di Terracina (prospiciente Piazza Garibaldi) ospiterà la mostra “Gli ex voto dipinti del Santuario di Maria Ss. della Delibera di Terracina”, un’occasione per ammirare, nei rinnovati locali dalla Sala Appio Monti, quelle piccole opere d’arte testimoni della devozione e di una tradizione secolare della nostra città.

“Il Santuario di Maria Ss. della Delibera – afferma il sindaco Roberta Tintari – è un luogo di culto molto amato dai terracinesi, curato dai Frati Cappuccini e festeggiato l’8 settembre con celebrazioni sentite e attese dalla popolazione. Gli ex voto costituiscono lo strumento artistico attraverso il quale si manifesta la riconoscenza verso eventi miracolosi di cui hanno beneficiato i fedeli, per lo più legati a guarigioni da gravi malattie, e rappresentano un patrimonio culturale materiale e immateriale di straordinario valore”.

“La storia della nostra comunità – prosegue Tintari – è narrata anche da tradizioni profondamente identitarie come questa, rivelatrici di forte religiosità radicata tra i nostri concittadini. Desiderio ringraziare Padre Arturo Nevastri per aver concesso al Comune di realizzare questa mostra che inaugura la Sala Appio Monti appena restaurata e in pieno centro cittadino”.

“Grazie alla Soprintendenza – conclude il Sindaco – per averla autorizzata e il Direttore del Polo Museale Ilaria Bruni per averne curato l’allestimento con competenza e passione. Invito tutti a visitarla e fare un viaggio nel passato della nostra comunità, certa che in tanti riconosceranno le storie dei propri nuclei familiari o di cari amici nei dipinti esposti”.

La mostra verrà inaugurata dal sindaco Tintari sabato 8 agosto alle ore 21 e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 30 agosto dalle ore 21 alle ore 24.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina