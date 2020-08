Fiumicino – Nei giorni scorsi si è svolta a Fiumicino, presso la Base Navale della Capitaneria di Porto di Roma, la prova in mare del nuovo battello della Guardia Costiera Classe Bravo. Una linea di battelli litoranei destinati principalmente allo svolgimento di operazioni a tutela della sicurezza di bagnanti e diportisti.

All’evento ha partecipato il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, insieme al Capo del 4° Reparto “Mezzi Aerei, Navali e terrestri”, C.V. Luciano Del Prete.

Il mezzo in questione presenta qualità tecnologicamente molto avanzate. Lungo 7.30 mt, è equipaggiato da uno scafo rigido in composito (fibra di vetro e kevlar) realizzato con la tecnica dell’infusione sottovuoto, a garantirne il massimo della resistenza e la perfetta coesione tra gli strati di rinforzo.

Come per lo scafo – inoltre – anche i tubolari sono di tipo rigido, essendo composti da tre sezioni amovibili (una prodiera e due laterali) realizzate con la tecnica del fendering system: “poliurea” nella parte esterna e “poliammide a cellule chiuse a doppia densità” nella parte interna, un sistema – questo – capace di offrire resistenza e durevolezza senza pari (lo scafo è garantito per 20 anni).

Notevole anche la capacità di carico e la velocità massima. Grazie ai due potenti motori da 115 HP ciascuno, il nuovo battello è capace di raggiungere i 35 nodi di velocità, per un intervento veloce e sicuro soprattutto nell’ambito costiero. Lo spazio a bordo – inoltre – è modulabile: sei sedute con la possibilità di rimuoverne quattro – quelle prodiere – per fare spazio a due barelle o, se necessario, alle dotazioni di un nucleo sommozzatori.

Ma non solo. Tra le caratteristiche che connotano questo innovativo mezzo navale, anche un sistema pneumatico auto-raddrizzante ad azionamento manuale posizionato superiormente, sul rollbar. Il rollbar stesso, inoltre, è abbattibile, per un facile trasporto su carrello.

Al momento il nuovo mezzo è in dotazione alla sola Capitaneria di Porto di Roma, ma altre 19 unità saranno presto consegnate (entro maggio 2022) ai comandi territoriali del Corpo.

Il Comandante Generale al termine della prova in mare si è detto molto soddisfatto della nuova Classe Bravo, evidenziando che l’impiego di questi battelli garantirà una maggiore capacità di intervento lungo le coste a garanzia della sicurezza della navigazione e delle attività balneari.

