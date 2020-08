Pomezia – Ha preso il via sul litorale di Torvaianica “Ti riciclo una canzone”, il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – organizzato dal Comune di Pomezia in collaborazione con Formula Ambiente, curato da Achab Group – che prevede una serie di attività rivolte ai bambini e alle famiglie per imparare, attraverso il gioco e il canto, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo.

Attraverso la presenza di info-point e operatori itineranti, il pubblico sarà coinvolto in vere e proprie esibizioni canore di alcuni brani con strofe e ritornello rivisitati in chiave ecosostenibile per promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti. Sono 8 le giornate in cui Torvaianica si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico aperto a tutti: 7, 8 e 9, 14, 15 e 16, 22 e 23 agosto dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Le canzoni “riciclate” scelte per l’evento sono: “Portare un mobile”, che rivisita la celebre “La donna è mobile” di Giuseppe Verdi tratta dall’opera “Il Rigoletto”; “Una vita più sana”, tratta dal brano “Una vita in vacanza” de Lo Stato sociale; “La carta”, dalla canzone popolare “La bamba” dei Los Lobos.

“Il format “Ti riciclo una canzone. Dai voce al tuo amore per l’ambiente” utilizza un approccio ludico per promuovere la raccolta differenziata e le tematiche ambientali – ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini –. Un modo per coinvolgere i cittadini in modo divertente e al contempo dare visibilità e risonanza alle attività di sensibilizzazione previste, veicolando contenuti sulla sostenibilità ambientale e informazioni puntuali sul nostro sistema di raccolta differenziata”.

“Siamo impegnati nella gestione e nella promozione del servizio di raccolta differenziata “Porta a porta” – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – Di recente abbiamo raggiunto un nuovo record, il 73,60%, segno che la cittadinanza risponde in maniera positiva. Durante il mese di agosto abbiamo deciso di realizzazione una nuova campagna di sensibilizzazione sul litorale di Torvaianica, che ogni estate accoglie residenti e turisti, approfittando delle presenze in spiaggia per promuovere le buone pratiche della raccolta e informare i presenti attraverso gadget e materiale divulgativo del servizio che facciamo”.