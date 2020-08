Anzio Calcio, Gennaro Florio e Giuseppe Ippoliti confermati in rosa

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver confermato nella rosa della Prima Squadra per la stagione 2020/21 i calciatori Gennaro Florio e Giuseppe Ippoliti.

Attaccante, classe 2000, Florio ha esordito in Prima Squadra in Serie D due stagioni fa, collezionando ben 31 presenze e realizzando due reti, una delle quali nel prestigioso scenario del Partenio-Lombardi di Avellino. Ippoliti, esterno a tutta fascia classe 2002, ha svolto il ritiro con il gruppo di Mister Guida nella scorsa estate. Pedina inamovibile dell’Under 19, ha debuttato in prima squadra nella trasferta di Nemi contro lo Sporting Genzano.

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)