Asl Roma 3, otto ragazzi rientrati da Malta positivi al Covid-19: avviato il contact tracing

Roma – “La Asl Roma 3 comunica la positività di 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta dove sono stati in vacanza per una settimana. Avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti. Massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione non bisogna abbassare la guardia“. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio.