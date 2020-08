Assunzioni al Comune di Ardea, Possidoni: “Pubblicati i bandi di concorso”

Ardea – “Sono stati pubblicati questa settimana i primi concorsi pubblici presso il comune di Ardea per l’assunzione di nuovo personale”. A darne notizia è l’Assessore Alessandro Possidoni, attraverso un post di Facebook.

“Online potete trovare i bandi di concorso e accedere alla procedura elettronica di candidatura. Ecco i bandi che, per il momento, sono già disponibili sul sito del comune di Ardea:

n. 3 istruttori direttivi amministrativi cat. D

n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D

n. 8 istruttori amministrativi cat. C

n. 4 istruttori contabili cat. C

Questi concorsi permetteranno l’assunzione di nuove risorse per i nostri uffici e sono parte di un programma più ampio che vedrà la realizzazione il prossimo anno.

Come avrete capito – conclude l’Assessore – stiamo lavorando su due fronti: da una parte sull’inserimento di nuove persone, dall’altra sul miglioramento delle infrastrutture digitali del comune. Quest’ultimo punto in particolare è importante nell’attesa che le nuove assunzioni diventino definitive”.

