DemoS Fiumicino: “Basta sterili polemiche sul Consiglio comunale”

Fiumicino – “Visto i vari comunicati usciti in questi giorni in merito alla mancanza del numero legale nell’ultimo Consiglio Comunale e considerato che il gruppo DemoS è stato presente fino all’appello finale, per fare chiarezza desideriamo ribadire alcuni punti”.

Così in una nota Maurizio Ferreri e Armando Fortini del gruppo Demo.S Fiumicino che proseguono: “Prendere atto che in seconda convocazione il numero legale prevede la presenza in aula di otto Consiglieri e che all’appello finale eravamo presenti in sei, tre di maggioranza e tre di opposizione.

L’opposizione è formata da ben nove consiglieri, è evidente che non si può certo dare colpa alla maggioranza di aver fatto mancare il numero legale per discutere mozioni e interrogazioni portate dall’opposizione.

Se anche noi adottassimo questo modo di fare politica, potremmo pubblicare comunicati dando colpa all’opposizione di aver fatto mancare il numero legale per non discutere le nostre mozioni presenti nell’ordine del giorno, tutti noi sappiamo benissimo che la mancanza dei consiglieri in aula è dovuta a vari motivi e non certo per non discutere di alcuni temi.

Dispiace invece che, nei vari comunicati, nessuno ha parlato di ciò che si è votato in aula. Due importanti delibere necessarie al comune per ricevere dei fondi destinati a Fiumicino soprattutto quella dei Piani di Zona dove per la prima volta sono presenti anche dei fondi destinati a strutture rifugio per le donne vittime di violenza.

Approvato all’unanimità anche un Odg presentato dalla Commissione Sociale che chiede al Sindaco un ulteriore impegno dell’Amministrazione in favore delle famiglie con disabili. Nel Sociale cosi come nel Lavoro e nella salvaguardia dell’Ambiente, abbiamo ancora anche a livello comunale, molte situazioni da risolvere.

Per questi motivi invitiamo tutti a fare proposte costruttive ed evitare di continuare a fare politica attraverso comunicati dove riportano solo ed esclusivamente delle sterili polemiche che non servono certo a risolvere i vari problemi della nostra comunità”.