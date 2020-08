Fondi in lutto: è scomparso il dottor Felice Gagliardi

Fondi – Fondi è in lutto: è scomparso, infatti, il dottor Felice Gagliardi, uno dei più grandi volti della storia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

Il dottor Gagliardi è stato per decenni primario del reparto Ostetricia e Ginecologia, nonché in diversi periodi anche Direttore Sanitario dell’ospedale. È stato l’artefice, tra gli altri, del completamento, apertura e trasferimento del vecchio ospedale presso la attuale struttura di Via S. Magno.

“Grazie Felice – hanno commentato dall’osservatorio per l’ospedale San Giovanni Di Dio -, per tutto ciò che sei riuscito a fare per Fondi e per il San Giovanni di Dio. I membri dell’ Osservatorio per l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi si uniscono al dolore della famiglia alla quale porgiamo le nostre sincere condoglianze”.

I funerali si terranno lunedì alle 17:30 all’anfiteatro comunale.

