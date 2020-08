Il litorale romano perde Aldo Calcagni, pioniere della medicina di famiglia

Ostia – Nella notte si è spento Aldo Calcagni, medico di medicina di famiglia tra i più noti e impegnati del litorale romano. Aveva 89 anni ed è stato colto da un malore improvviso nella sua villa all’Infernetto.

Romano di nascita, Aldo Calcagni appena laureatosi, all’età di 24 anni, si trasferì a Ostia dove avviò la sua attività di medico di famiglia. Era il 1957 e il suo studio si trovava in via Capo Passero, davanti all’allora mercato e alla farmacia del dottor Romolo Di Carlo, altro grande pioniere della sanità ostiense. Ha esercitato fino all’età di 71 anni, raddoppiando lo storico studio medico con quello di via Mario Bianco.

La sua competenza, la incondizionata disponibilità verso i suoi pazienti, le grandi capacità diagnostiche e la generosità, ne fecero presto un punto di riferimento per le famiglie di una cittadina che da quartiere stava trasformandosi in città. Le sue doti, insieme con una buona dose di altruismo, ben presto sono state messe al servizio dei giovani neolaureati: Calcagni, infatti, in 47 anni di lavoro ha cresciuto schiere di medici oggi affermati professionisti.

Tra le caratteristiche di Aldo Calcagni non va dimenticata la particolare attenzione verso l’aggiornamento e verso le novità nel campo della Medicina. Lo stesso autore di questo articolo, per un decennio informatore medico scientifico, può testimoniare il suo grande interesse verso le innovazioni farmacologiche e diagnostiche unito a una formidabile memoria.

Riguardo all’impegno sociale di Aldo Calcagni va ricordato quello all’interno del Lions Club Roma Mare al quale aveva dato vita nel 1975 insieme con altri professionisti meritevoli filantropi del litorale romano come Raffaello Giuva, Vincenzo Castellano, Agostino Vivirito, Augusto Guidetti, Petro Cenacchi, Angelo Russo, Renato Arnò. Calcagni ne fu presidente dal 1980 all’81.

Aldo Calcagni lascia la moglie, l’adorata Rita. I funerali, curati dall’agenzia funebre di Dario e Danilo Lorenzetti, si terranno lunedì 10 agosto alle ore 15.00 presso la chiesa di San Tommaso Apostolo all’Infernetto. Le sue spoglie saranno tumulate nel cimitero del Verano.