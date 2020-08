Roma, bagni non sanificati e niente gel igienizzante: multe a due locali dell’Eur

Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito un mirato servizio di controllo per contrastare l’inosservanza delle attuali disposizioni governative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri – come si legge in una nota diffusa dall’Arma – sono finiti le aree e gli esercizi commerciali del quartiere Eur maggiormente frequentati durante la movida. In totale sono state eseguite minuziose verifiche all’interno di 7 locali, due dei quali sanzionati per violazioni amministrative.

Si tratta di una caffetteria e di un bar-ristorante in viale America, dove è stata riscontrata l’assenza di prodotti igienizzanti nelle adiacenze dei servizi igienici, con la mancata sanificazione degli stessi. I Carabinieri hanno sanzionato i titolari con una multa di 400 euro, richiedendo la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno controllato 102 persone e eseguito accertamenti su 31 veicoli, durante diversi posti di controllo alla circolazione, rilevando anche violazioni al Codice della Strada.