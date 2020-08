Sterpaglie in fiamme nella notte, doppio intervento Vigili del Fuoco a Tarquinia

Tarquinia – Momenti di paura nella notte di ieri a Tarquinia, dove dalle ore 20.00 alle 23.40 circa i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie divampato nell’area dell’ex aeroporto, lungo la strada litoranea.

I pompieri di Tarquinia e Viterbo erano impegnati nell’ambito di incendi presso altri comuni del Viterbese e così sul posto sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile. In fumo circa trenta ettari di sterpaglie.

Appena terminato l’intervento, i Vigili del Fuoco venivano inviati in località S. Agostino per un altro incendio di sterpaglie presso il poligono posto a ridosso del ex pallone. Le fiamme hanno interessato alberi di eucalipto e sterpaglie. Alle ore 00.30 di oggi, domenica 9 agosto, a fine intervento, giungevano sul posto anche i pompieri di Gradoli (VT) che provvedevano alla bonifica dell’area. Anche in questo caso, sul posto alcuni moduli fuori strada della Protezione Civile.