Team Bike Terenzi, presentate le squadre. Il Patron: “Tanta voglia di ricominciare”

Ladispoli – Sembra ormai alle spalle il periodo di isolamento per il coronavirus, i ragazzi del Team Bike Terenzi sono tornati in pista a contatto con la loro passione, la bici.

Il club affiliato con la SS Lazio Ciclismo si è ritrovato a Villa Valentini, a Ladispoli, per festeggiare l’apertura della stagione e per l’occasione, davanti a un parterre ricco di personaggi della disciplina, sono state presentate le varie squadre che parteciperanno alla stagione in avvio già dai prossimi giorni. La splendida cornice ha fatto da sfondo a una serata indimenticabile e dato il via alle aspettative di una società che vuole arrivare lontano.

“Un’avventura che non sarebbe possibile se non ci fossero al fianco imprenditori locali”. Ha ribadito il presidente Claudio Terenzi accompagnato dal direttore sportivo Vanessa Casati.