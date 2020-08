Atletico Terme Fiuggi, Guerino Turzo: “Impatto molto positivo”

Fiuggi – Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, arrivano le prime parole di Guerino Turzo, proveniente dall’Eccellenza molisana, da nuovo giocatore dell’Atletico Terme Fiuggi: “Difficile dire di no all’Atletico, sia per l’importanza del progetto che per il salto di categoria. La mia prima impressione è stata subito quella di una società seria e che crede fortemente di poter vivere una stagione di alta classifica. Sono contentissimo di essere qui, per affrontare questa nuova avventura che mi darà la possibilità di giocarmi tutte le mie carte”.

Turzo è un esterno sinistro classe 2002, giovane ma già con la giusta esperienza alle spalle: “Sono un calciatore che può giocare in diversi ruoli. Posso muovermi da esterno basso, sia sulla destra che sulla sinistra, ma all’occorrenza mi adatto anche a muovermi da punta. Le mie caratteristiche principali? La velocità, ottima tecnica ed un tiro dalla distanza potente”.

Guardando al futuro e alla prossima stagione, Guerino Turzo dimostra di avere già le idee chiare: “Il giorno della mia firma ho avuto modo di parlare sia con il Direttore Sportivo che con il Mister. Quest’ultimo mi ha chiesto grande serietà e massimo impegno per raggiungere l’obiettivo comune, che deve essere un campionato di vertice. A livello personale spero di poter disputare un’annata importante nella quale dimostrare tutto il mio valore”.