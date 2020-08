“Camminando contro la violenza”, Tirrito: “Ostia sfila per dire no alla violenza sulle donne”

Una sfilata all’insegna della solidarietà per dire no alla violenza sulle donne. È quanto organizzato dal Laboratorio Una donna, insieme a Sos Lazio e il Comitato Flat Tax. La sfilata con spettacolo “Camminando contro la violenza” si terrà il 30 agosto 2020 presso Piazza Anco Marzio ad Ostia.

“E’ con grande soddisfazione che annuncio la sfilata – dichiara in un comunicato Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una donna – dove 50 tra giovani ragazze e ragazzi, bambini ed artisti di Ostia saranno presenti in piazza e cammineranno tutti insieme contro la violenza.

L’evento è fortemente voluto dalle attività commerciali di Ostia, in particolare quelle di Piazza Anco Marzio. Si tratta soprattutto di attività imprenditoriali giovanili come New Stars, attività gestita da due giovanissime ragazze, che metteranno a disposizione per la sfilata gli abiti del proprio negozio di abbigliamento”.

“Un ringraziamento speciale – sottolinea la Presidente – va a Sara di New Stars, per il suo impegno e per la volontà nel voler sponsorizzare le attività commerciali al femminile. Con questa iniziativa, le attività commerciali, insieme ai coorganizzatori, sposano la lotta contro le violenze subite non solo dalle donne, ma anche dai bambini, in un momento molto delicato sia per Ostia, che per le attività stesse”.

“La sfilata rappresenta un supporto reciproco contro la violenza – conclude la Tirrito -. Un momento di condivisione tra realtà associative ed attività commerciali che lottano insieme per dire no alla violenza”.