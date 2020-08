Controlli nella movida di Anzio e Nettuno: sanzionati 3 locali

Dall’inizio della stagione estiva, soprattutto nei fine settimana sono stati intensificati da parte della Polizia di Stato i controlli su litorale romano. Gli agenti del commissariato Anzio/Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, nel weekend appena trascorso, hanno effettuato dei servizi finalizzati sia a garantire il rispetto delle norme per il contenimento del contagio del coronavirus che a controllare il fenomeno della movida.

Durante i controlli, effettuati nelle zone centrali di Anzio e Nettuno, dove è più alta la concentrazione di giovani che affollano sia le strade che i locali notoriamente di ritrovo, sono state elevate 4 contravvenzioni amministrative agli esercenti di 3 esercizi pubblici, in particolare: ad uno per non aver mantenuto le distanze tra i tavoli, ad un altro per non aver rispettato l’Ordinanza Sindacale di chiusura dei pubblici esercizi alle ore 02.00 e per non aver indossato la mascherina protettiva all’interno del proprio locale ed un altro ancora per essere stato sorpreso a vendere alcolici a dei minorenni.

(Il Faro online)