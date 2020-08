Fiumicino, Azzolini: “Scarsa illuminazione e segnaletica inesistente in Via Portuense”

Fiumicino – “Come alcuni ricorderanno, già tempo fa segnalammo la necessità di una messa in sicurezza del tratto di Via Portuense tra Fiumicino Paese e Parco Leonardo, attraverso il rifacimento del manto stradale e della segnaletica e, soprattutto, attraverso l’installazione di un impianto di illuminazione stradale”. Lo afferma in un comunicato il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Grazie all’interessamento dell’allora Consigliere Provinciale Tomaino, – prosegue il Presidente – riuscimmo ad ottenere l’installazione dei lampioni in un primo tratto in corrispondenza della località di Porto. Purtroppo però, non possiamo non constatare che l’opera non sia stata completata. Per questo chiediamo all’Amministrazione Comunale di farsi tramite presso la Città Metropolitana di Roma Capitale, cui compete la gestione e la manutenzione della strada, affinché si attivi al più presto per ripristinare l’asfalto ormai logoro in molti tratti e per ripristinare la segnaletica orizzontale ormai praticamente del tutto scomparsa. Chiediamo inoltre alla Città Metropolitana di intervenire per risolvere definitivamente i problemi che affliggono l’illuminazione pubblica in quel tratto di strada e di programmare il prolungamento dell’impianto fino a Parco Leonardo.

Su segnalazione di molti utenti del Cimitero di Via Portuense, chiediamo inoltre sia al Comune che alla Città Metropolitana, nell’ambito delle loro competenze, di realizzare un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’accesso del Cimitero al fine di rendere ancora più sicuro l’attraversamento pedonale che continua ad avere un elevato grado di pericolosità visto il volume di traffico”.

“Sempre in tema di segnaletica orizzontale, – conclude Azzolini – segnaliamo che molte strade di Isola Sacra, sia le principali che le secondarie, necessitano di un immediato intervento di ripristino”.

