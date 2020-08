Fiumicino: entro il 26 agosto la conferma per l’iscrizione ai nidi comunali

Fiumicino – L’Amministrazione comunale informa che, a seguito del decreto Ministeriale n. 80 del 3-8-20 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni”, è possibile ammettere i piccoli della fascia 0-3 anni in numero pari ai posti resi disponibili nell’avviso pubblico del 6-4-20.

Si è reso, pertanto, necessario modificare le graduatorie pubblicate con determinazione dirigenziale n. 3619 del 28-7-20 e le relative conferme nel frattempo inviate sulla piattaforma “Servizi Telematici – Asili nido”.

Con determinazione dirigenziale n. 3757 del 7-8-20 sono state nuovamente approvate e pubblicate le graduatorie (leggi qui), aggiornate con il numero dei posti totali per i quali tutti coloro che risultano ammessi al nido dovranno dare conferma di ammissione entro il 26 agosto 2020.

Al fine di assicurare l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo i consueti tempi di erogazione, come indicato nel Documento di indirizzo, è data possibilità alle famiglie di scegliere il turno di frequenza (Antimeridiano o Tempo pieno).

Si avvisano, pertanto, i genitori/tutori dei bambini che la conferma di ammissione dovrà essere data esclusivamente sul sito istituzionale www.comune.fiumicino.rm.it nella sezione “Servizi telematici – Asili nido” utilizzando le credenziali Spid, entro il termine sopra indicato. Nella medesima conferma andranno indicati il turno e la fascia oraria scelti.

In assenza di tale indicazione, l‘ufficio provvederà ad assegnare il turno di frequenza in base alle esigenze organizzative del servizio.

Una volta effettuato l’accesso nell’area dedicata “asili nido – servizi scolastici” sarà possibile selezionare il tasto “conferma iscrizione asilo nido” e procedere con la compilazione del form. La mancata conferma entro i termini previsti comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

Si comunica infine che, per tutti i bambini già frequentanti, visto il lungo periodo di sospensione della frequenza, è previsto un periodo di ambientamento che verrà programmato e comunicato alle famiglie entro i primi di settembre.