Fiumicino, tentato omicidio in strada, davanti al McDonald’s

Fiumicino – Momenti di tensione a Fiumicino, oggi 10 agosto 2020, davanti alla rotonda del McDonald’s, tra via del Faro e via Giuseppe Fontana. Un uomo, infatti, sembrerebbe essere stato investito più volte da un automobilista e ora è ricoverato in ospedale.

Dalle prime informazioni e a quanto raccontano i testimoni oculari presenti al fatto sembrerebbe che padre e figlia stessero transitando in automobile su via Giorgio Giorgis a velocità moderata a causa della presenza dei dossi. Il conducente che seguiva, presumibilmente infastidito dalla bassa velocità, avrebbe cominciato ad inveire contro la vittima, importunandola con gesti e parole.

Non pago, l’uomo ha inseguito la vettura che lo precedeva fino alla rotonda del Mc Donald: qui ha urtato la vettura che nel frattempo si era accostata. L’uomo, che viaggiava in macchina con la figlia, è sceso per costatare i danni, ma una volta in strada è stato ripetutamente investito dall’inseguitore; attualmente è ricoverato in ospedale.

Sul posto oltre gli uomini delle forze dell’ordine sono intervenute l’automedica dell’Ares 118 e due ambulanze: una ha trasportato la vittima in codice rosso al San Camillo di Roma.

Ovviamente tutta la dinamica dei fatti è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine che, dopo aver chiuso la strada e la rotonda stanno effettuando i rilievi del caso.

L’inseguitore è stato fermato e identificato: sarà valutata la sua posizione mentale, per lui si profila un’accusa di tentato omicidio.

