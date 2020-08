Il Covid-19 blocca il Ferragosto: niente eventi a Ventotene

Ventotente – Niente festeggiamenti per Ferragosto 2020 a Ventotene: a causa delle norme anti-contagio per prevenire la diffusione del Covd-19 non sono stati organizzati eventi nell’isola ponziana per celebrare il 15 agosto.

Un Ferragosto all’insegna della prevenzione quindi sull’isola di Ventotene. Saranno ovviamente officiate le consuete celebrazioni religiose presso la chiesa di San Candida V.M.

