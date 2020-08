Prenditi cura dei tuoi capelli in estate con la linea Soleil di Kérastase

Da oltre 50 anni Kérastase è al servizio delle donne dando vita a trattamenti e prodotti di eccellenza come i Rituèl Kérastase, ovvero protocolli professionali, creati su misura per ogni esigenza capillare. Oggi scopriamo insieme i prodotti facenti parte della linea Soleil, specifica per apportare nutrimento ai capelli durante la stagione estiva. Si segnala inoltre la possibilità di usufruire di servizi personalizzati Kérastase nello store Sephora di Via del Corso a Roma.

La Crema e lo Spray bifasico

Il Leave Soleil Crème UV Sublime è una crema idratante che protegge i capelli, illumina la chioma e ripara la fibra capillare sia prima che dopo l’esposizione al sole. Si applica il prodotto sui capelli umidi o asciutti, sia prima che dopo l’esposizione al sole, e non è necessario risciacquare.

Il Leave Soleil Huile Sirène è un olio spray bifasico che idrata e nutre i capelli, danneggiati e sfibrati dal sole, dal vento e dalla salsedine. Dopo aver agitato bene il prodotto, lo si spruzza sui capelli umidi o asciutti, per poi procedere preferibilmente con un’asciugatura naturale. Non necessita di risciacquo.

La Maschera dopo-sole

La Maschera Soleil è una maschera dopo-sole rivitalizzante, che ripara e rinforza la fibra dei capelli danneggiati dall’ esposizione alla luce solare. Si distribuisce il prodotto sui capelli umidi e tamponati, lo si massaggia delicatamente e lo si lascia in posa 5-10 minuti, per poi risciacquare abbondantemente.

Lo Shampoo e la Maschera Dèfense Active

Lo Shampoo Après-Soleil (25 euro) è uno shampoo idratante e nutriente dopo sole, che ripara e rinforza la fibra dei capelli messi a dura prova durante la stagione estiva. Si applica sui capelli bagnati, si emulsiona con cura e infine si risciacqua.

La Maschera Soleil Masque UV Dèfense Active è un prodotto che ripara in profondità i capelli trattati e colorati grazie alla presenza e all’ azione del sistema filtrante Photo-Défense, del Silicone cationico che avvolge la fibra capillare ricondizionandola, della Ceramide che ripara la capigliatura donandogli maggiore forza, e del Polimero texturizzante che facilita la messa in piega. Si applica il prodotto sui capelli lavati e tamponati, si massaggia sia sulle lunghezze che sulle punte, si lascia agire dai 3 ai 5 minuti, e dopo averlo emulsionato si risciacquare abbondantemente.

Se volete provare questi prodotti per il trattamento dei vostri capelli, ecco i link dove poterli trovare:













(Il Faro Online)