La Pallavolo Sabaudia conferma l’enfant prodige Giacomo Mastracci

Sabaudia – A testimonianza della sua volontà di investire nei giovani talenti il Sabaudia rinnova la sua fiducia allo schiacciatore Giacomo Mastracci, una delle primizie del vivaio della società pontina.

Giacomo, originario della vicina San Felice Circeo, vanta alle sue spalle una lunghissima militanza nel Sabaudia, nelle cui giovanili si è fatto le ossa fino ad ottenere, grazie alle indubbie capacità sportive e alla sua tenacia, l’ambito ingresso in Prima Squadra.

Infatti già nella stagione 2017/2018 il giovanissimo schiacciatore, classe 2001, fa il suo esordio in serie B unica con la formazione pontina. Il suo impegno con il Sabaudia continua nelle annate successive e gli consente di giocare sui prestigiosi campi della Serie A3 nella stagione appena conclusasi. Mastracci ha proprio in questa occasione l’opportunità di dimostrare a pieno il suo valore e quindi è senza alcuna esitazione che la dirigenza del Sabaudia ha deciso di riconfermarlo anche per il prossimo campionato.

A proposito della sua riconferma Giacomo ha commentato entusiasta: “Felice di essere riconfermato? Ormai il Sabaudia è la mia seconda famiglia, con la società ho condiviso il bello e brutto tempo. Questo è il secondo anno di Serie A3 e data la presenza di squadre molto forti si prospetta un anno impegnativo. Essendo un “giovane” il mio punto di forza è sicuramente la mia voglia di imparare e migliorare. Quest’anno il Sabaudia si presenta in campionato con una formazione giovane e sono molto contento perciò che alla guida della squadra ci sia la mano ferma di Sandro Passaro, sotto la cui tutela ho riscontrato già nella stagione precedente grandi miglioramenti fisici e tecnici. Sono molto felice anche delle riconferme dei ragazzi miei coetanei, con cui ho condiviso vari campionati giovanili”.