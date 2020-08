Minturno, Fratelli di Italia denuncia la presenza di accampamenti alla foce del Garigliano

Minturno – Il dirigente di Fratelli d’Italia di Minturno, Marco Moccia, lancia l’allarme per la presenza di caravan e roulotte nei pressi della foce del Garigliano a Minturno. “Si tratta di una storia vecchia che – dice Moccia – non sembra trovare soluzione. Una situazione aggravata dal covid 19. Si fanno interventi finalizzati a reprimere assembramenti nei locali e non si interviene per evitare questo tipo di assembramenti”.

Il dirigente di Fratelli d’Italia si dichiara “amareggiato per la destinazione riservata a un’area che qualche anno fa abbiamo bonificato. Una zona in merito alla quale il nostro gruppo politico – spiega ancora – ha presentato un progetto di pista ciclabile al Comune, sia per riqualificarla sia perchè fosse sfruttata in maniera appropriata”.

La segnalazione di Moccia invita chi di competenza a “un intervento per garantire la sicurezza sanitaria di quanti stazionano alla foce del Garigliano. Non solo in considerazione del coronavirus, ma anche tenendo conto dallo smaltimento dei rifiuti e dei reflui. Gli ospiti di queste roulotte dove li smaltiscono?”