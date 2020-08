Ostia Antica, nel programma del Teatro romano anche James Senese e Samuel dei Subsonica

Ostia Antica – Altri due big delle musica terranno il loro concerto nel magnifico Teatro romano degli Scavi. Si tratta di Samuel, frontman del gruppo dei Subsonica, e del 74enne sassofonista afro-partenopeo James Senese.

E’ un comunicato ad annunciare l’apertura della prevendita per due nuovi concerti annunciati all’interno di Ostia Antica Festival 2020, Samuel dei Subsonica il 3 settembre e James Senese il 13 settembre. Qui puoi scoprire il già ricco cartellone della stagione.

Il 3 settembre sul palco del Teatro Antico di Ostia arriverà live Samuel (Subsonica, Motel Connection) a voce, chitarra, pianoforte, synth e dj mixing, Alessandro Bavo (LNRipley) a synth, piano e sample, Tozzo (Linea 77) drum & sampler e Giulio Piola (Bandakadabra) a tromba, filicorno per proporre un live che ripercorrerà tutta la vita di ricerca sonora del frontman dei Subsonica, dal «Il Codice Della Bellezza», suo primo album solista, ad alcuni brani acustici dei Subsonica, fino alla sperimentazione elettronica dei Motel Connection. (segue) «Durante questi mesi di lockdown forzato, privo di prospettive e libertà di movimento, la mia creatività ha svolto un ruolo molto importante. Ho deciso di utilizzare le idee, viaggiando in totale autonomia. Mi sono sentito Libero«, ha dichiarato Samuel. È così che è nato un luogo virtuale chiamato “GolfoMistico”, in cui il frontman dei Subsonica ha scritto e suonato la sua musica. Alle 19 di ogni martedì e sabato Il Golfo si trasformava in un attesissimo club virtuale in cui ridava vita a tutti i suoni della sua vita, per costruire uno show che arrivasse a tutti gli amici connessi ai suoi social. Uscito dalla quarantena, Samuel ha pensato che in un’estate così particolare è importante non fermare la musica live.

«Insieme a Vertigo, ho deciso, di portare sul palco il mio GolfoMistico. Perché voglio dare voce e speranza a tutti gli operatori del settore». GolfoMisticoTour è la riproduzione estetica e musicale di ciò che è accaduto sui canali social di Samuel fra marzo e aprile.

Il 13 settembre ancora musica live a Ostia Antica Festival con James Senese, con i suoi settantaquattro anni che sul palco diventano venti, e la sua musica, una dirompente miscela di «negritudine» che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. Per fine 2020 è in previsione l’uscita del nuovo album e di un docu-film sulla sua carriera.