Pomezia – Partiti i lavori di riqualificazione a piazza San Benedetto da Norcia. Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, la rimozione delle radici affioranti e la sostituzione delle alberature nell’area parcheggio antistante la banca.

“Abbiamo avviato un nuovo intervento di riqualificazione – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – per rendere più sicura l’area. Il manto stradale presentava particolari criticità dovute anche alle radici che col tempo hanno rialzato la pavimentazione creando spaccature sull’asfalto”.

Foto 3 di 3





“Verranno rimosse le radici affioranti – prosegue Castagnacci -, saranno messe a dimora nuove alberature e sarà realizzata una nuova pavimentazione; il progetto prevede inoltre l’eventuale rifacimento della condotta delle acque bianche, se danneggiata. I lavori, che dureranno circa un mese, si concluderanno con il rifacimento della segnaletica orizzontale“.

“Stiamo portando avanti una serie di attività – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – per valorizzare il nostro territorio e riqualificare gli spazi della città. Questo intervento rappresenta un primo passo importante per la riqualificazione di piazza San Benedetto da Norcia. In parallelo stiamo concludendo il progetto di restyling della piazza, che presto verrà presentato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia