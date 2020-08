Positive al Covid-19 due ragazze di Fondi di ritorno da Ibiza

Fondi – L’Asl rende noto che “nella giornata di ieri si sono registrati due nuovi casi positivi trattati a domicilio, nel Comune di Fondi”.

Si tratterebbe di due giovani di ritorno da una vacanza a Ibiza. Due giovani in merito alle quali i sanitari hanno avviato “indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti”.

Ancora una volta l’Asl raccomanda “ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato attuale l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.

Nella Regione Lazio, però si registrano tre ulteriori casi positivi al covid 19, due suore e la maestra di un campo estivo di Rieti.

L’Unità di Crisi della Regione Lazio ribadisce l’importanza di “aumentare il livello di attenzione”.