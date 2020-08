Roma – A distanza di poche ore dal primo incendio, ancora paura sui mezzi pubblici di Roma. Nel pomeriggio di oggi, 10 agosto, un fumo nero ha avvolto piazza Sito V: un autobus dell’Atac è andato in fiamme, il secondo bus della giornata.

Alle 16.50 è stato avviato un altro intervento dei Vigili del Fuoco di Roma, per contenere l’incidente e verificarne le cause. Sul posto è intervenuta la squadra Vf di Tuscolano1 (3 a), raggiunta poi dall’autobotte di Prati(ab9), dal capoturno provinciale(1c) e dal funzionario di guardia(1b).

Foto 2 di 2



Il fuoco è partito dal vano motore, ha poi avvolto completamente la vettura. Provvidenziale l’intervento dell’autista che ha fatto scendere i cinque passeggeri, che erano sul mezzo, non appena il cofano ha iniziato a fumare. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato.

Le autorità hanno provveduto a mettere sotto sequestro l’autobus consumato dalle fiamme e in loco c’erano anche la Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri per quanto di loro competenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma