Sono di Ostia e Fiumicino i ragazzi rientrati da Malta e positivi al Covid

Ostia X Municipio – Sono di Ostia e Fiumicino i nove ragazzi tra i 17 ed i 19 anni che, partiti il primo di agosto da Roma per Malta per tornare a Roma venerdì scorso, sono risultati positivi al coronavirus.

Oltre a loro, positivo un altro ragazzo di ritorno da Ibiza. Quando sabato scorso si è sparsa la notizia dei ragazzi contagiati si è scatenata la psicosi tra molti abitanti di Ostia e molte persone hanno iniziato ad affollare da ieri l’ospedale Grassi di Ostia per verificare la loro eventuale positività al Covid-19, rallentando notevolmente le attività del pronto soccorso.

Un comportamento, questo che, come ricorda la Asl Roma 3, è pericoloso anche per gli altri. La Asl ricorda di seguire i soliti protocolli degli scorsi mesi come quello di contattare il medico di famiglia se si ha un po’ di febbre, descrivendogli i sintomi. Solo dopo aver ascoltato il parere del medico e con la sua autorizzazione ci si potrà recare al pronto soccorso, sempre con le dovute precauzioni.

L’Unità di crisi del Lazio ha fatto sapere di avere messo in isolamento i familiari ed i contati stretti dei ragazzi. Sono stati comunicati poi alle autorità maltesi i locali frequentati dai ragazzi.

Due di loro, che al ritorno da Malta si erano sentiti poco bene, si erano recati autonomamente all’ospedale Grassi qualche giorno fa e dopo essere stati sottoposti al tampone sono risultati positivi al coronavirus. Altri due ragazzi del gruppo prima di sapere di essere positivi, invece, avrebbero frequentato un bar.

Notizia in aggiornamento