Tania Cagnotto: “Ho scelto la vita, smetto la carriera”

Bolzano – Una magia, ogni volta che Tania si tuffava dal trampolino. Lei sinonimo di perfezione, bellezza e leggenda.

Allenata costantemente dal papà Giorgio, la Cagnotto dice addio alla carriera, con una bacheca piena zeppa di 62 medaglie scintillanti, ineguagliabile da atlete eredi e contemporanee. Avrà un fratellino oppure una sorellina la piccola Maya, che Tania sogna di vedere sul trampolino, un giorno. Lo dice direttamente sulla sua pagina ufficiale Instagram la campionessa azzurra. Non solo dichiara di “avere una nuova vita dentro di sé” ma spera di allenare sua figlia, seguendo le orme del padre e della famiglia Cagnotto. Generazione di fenomeni.

La Regina dei tuffi azzurri (qui il suo palmares personale) smette di incantare, almeno in gara. Si ferma qui la sua storia sportiva. Con malinconia, già nostalgia dei tanti che la seguivano e con la consapevolezza di avere dato ai tuffi, anima, cuore e di più. Avrebbe voluto partecipare alle prossime Olimpiadi, ma il destino si è messo in mezzo. Il lockdown che ha interrotto gare e preparazione, il coronavirus che ha fatto slittare l’evento a Cinque Cerchi nel 2021 e lei che presto tornerà ad essere madre, per la seconda volta. Una scelta sofferta per la plurimedagliata olimpica, mondiale ed europea che si è trovata di fronte a due strade da seguire: “Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta Olimpiade da mamma, con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia”. Scrive su Instagram. Ha scelto la vita, come lei stessa dice. Una famiglia che la rende felice ogni giorno.

Ha riflettuto in questo periodo e sapeva che molti avrebbero voluto rivederla sul trampolino, direzione Tokyo 2020, ma la Cagnotto ha capito cosa in questo momento della vita, è importante per lei. Ogni epoca ha le sue priorità e Tania scrive: “Ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un’Olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!”. Ha provato Tania a riprendere la strada verso il successo sportivo. Incoraggiata un anno fa dalla sua compagna di medaglie e di Nazionale Francesca Dallapé, anch’essa mamma di una splendida bimba, Tania aveva ripreso a crederci a quel sogno olimpico, insieme alla sua amica.

L’atleta delle Fiamme Gialle ringrazia Francesca e manda un messaggio di affetto a tutti i suoi tifosi: “Grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me…voi che mi avete dato la forza di rimettere in moto la macchina…voi che mi avete sempre sostenuto con messaggi di stima e affetto! Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita”.

Scende dal trampolino la più grande tuffatrice di tutti i tempi. Il simbolo dei tuffi mondiali. A Rio 2016 Tania ha realizzato quel sogno inseguito. Per 4 volte ha sfiorato la gioia di avere una medaglia al collo all’ombra dei Cinque Cerchi, ma in Brasile ha strappato applausi e sorrisi per due volte. Un argento nel sincro proprio insieme alla Dallapè e un bronzo individuale nel trampolino dei 3 metri. Quel titolo mondiale arrivato a Kazan nel 2015 è stato vissuto in diretta da milioni di persone. Un oro nella specialità dei tuffi da un metro e quel pianto di gioia, quando sul tabellone, il punteggio ha decretato il primo gradino del podio per lei.

E’ un arrivederci al mondo dello sport. Lo sottolinea Tania. E sogna allora di vedere la sua piccola Maya dal trampolino. Solo il tempo potrà dirlo e intanto quel fratellino o sorellina sono in arrivo. La migliore medaglia di sempre. Per una mamma atleta che ha scritto pagine di allori e di leggende nei tuffi internazionali. Adesso Tania si tufferà nella vita. E sarà campionessa, ancora di più.

(Il Faro online)