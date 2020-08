Anagni Calcio, arriva il centrocampista argentino Bruno Titarelli

Anagni – La società Città di Anagni Calcio è felice di comunicare l’acquisto del centrocampista argentino classe ’95 Bruno Titarelli che arriva a titolo definitivo dall’Us Città di Fasano.

Nato a Cordoba, ha giocato nella Juventud Unida de Rìo Cuarto prima di trasferirsi al FK Liepāja, club di Serie A lettone, approdando, lo scorso anno, al Fasano.

“El Tita” si preannuncia un importante tassello dello scacchiere tattico e tecnico di Mister Mancone. Ecco le sue prime parole in biancorosso: “Sono contento di essere un giocatore del Città di Anagni Calcio, ringrazio la società per questa opportunità. Ho voglia tornare in campo per dimostrare la fiducia che mi è stata data”.