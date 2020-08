Anzio, smaltimento illecito di rifiuti, Ranucci: “Tolleranza zero per i trasgressori”

Anzio – “Tolleranza zero verso chi, illecitamente, abbandona i rifiuti in strada, venendo meno alle basilari regole del vivere civile”. Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci, in riferimento alle telecamere movibili, da poco installate ad Anzio, di nuova tecnologia ed alimentate con energia solare, adibite al controllo dello smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio comunale.

“La Polizia Locale del Comune di Anzio – aggiunge l’Assessore -, guidata dal Comandante Arancio, è impegnata per verificare le numerose registrazioni video delle telecamere di ultima generazione, posizionate sul territorio e per sanzionare chi ha smaltito illecitamente il verde, gli ingombranti e rifiuti di ogni genere”.

