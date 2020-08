Asl Roma 3: “Lo stabilimento ‘Levante’ modello di gestione dell’emergenza Covid-19”

Fiumicino – “Il rispetto del protocollo anti-Covid con chiusura immediata dello stabilimento Levante di Fregene, l’informativa a tutte le autorità competenti e la collaborazione totale tra la Asl Roma 3 e il Management della Struttura, insieme ai tamponi effettuati e al tracciamento epidemiologico regolarmente osservato, sono stati i fattori che hanno permesso di contenere la diffusione del virus. Fondamentale e vincente la collaborazione tra tutte le Istituzioni coinvolte”. Lo dichiara in una nota stampa l’Asl Roma 3.

“Un particolare ringraziamento – prosegue la Direzione Generale della Asl – alla Regione Lazio, al Comune di Fiumicino, ai carabinieri e alla Capitaneria di Porto di Fregene per essersi, ognuno per la propria competenza, resi disponibili in ogni fase del processo, muovendosi con efficienza e tempestività dando un esempio di ‘best practice’.

