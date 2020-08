Borgo San Martino, Lupi: “Testa alla squadra. Faremo un grande campionato”

Cerveteri – Dopo la notizia che alla partecipazione al bando di assegnazione del campo di Marina di San Nicola, il Borgo San Martino è stato escluso, rimane l’ottimismo per iniziare a pensare al futuro.

A Cerveteri e Ladispoli, città che negli anni sotto il profilo dell’impiantisca hanno disatteso le speranze di molti sportivi, è evidente una carenza strutturale ed organizzativa, ma c’è chi auspica che il vento possa cambiare.

Il club giallonero, quindi, andrà avanti intanto pensando al futuro calcistico. Il patron Lupi non si perde d’animo, la società negli ultimi anni ha assunto un ruolo significativo in ambito locale: “Siamo contenti di quanto stiamo facendo, tra mille sforzi e problemi che ci impediscono di effettuare quel salto in avanti che va a beneficio della collettività e non delle nostre tasche”.

“Certo abbiamo bisogno di un impianto – prosegue il Presidente – non possiamo negare che di crescita si può parlare solo se si ha una struttura in gestione o di proprietà. Per ora stiamo pensando al futuro della squadra, sperando che ci ripeschino in Promozione. La formazione che stiamo costruendo grazie al diesse Discepoli è molto competitiva e sono sicuro che ci regalerà delle grandi soddisfazioni . Noi ci metteremo il massimo impegno, faremo il possibile perchè il BSM diventi una realtà del territorio”.