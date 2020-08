Civitavecchia, incendio in una struttura in via Maratona: vigili del fuoco in azione

Civitavecchia – Paura in via Maratona a Civitavecchia, dove questa mattina alle 6:30 ha preso fuoco una struttura in muratura e lamiera di circa 35 metri quadri.

Al momento dello scoppio non erano presenti persone nel locale. I vigili del fuoco di Civitavecchia hanno estinto le fiamme, messo in sicurezza l’area e una bombola di Gpl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

