Coronavirus a Pomezia: salgono a 70 i cittadini guariti, 3 le persone positive

Pomezia – “Salgono a 70 i cittadini guariti nel nostro Comune. Sono 3 le persone attualmente positive al Covid-19, di cui 2 in isolamento domiciliare e 1 ricoverata presso struttura ospedaliera. Sono 25 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi)”. A comunicarlo attraverso una nota stampa è il Comune di Pomezia.

