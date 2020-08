Covid-19, due nuovi casi: a Latina e a Pontinia

Latina – La direzione generale dell’Azienda sanitaria di Latina rende noto che “rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, trattati a domicilio, uno nel Comune di Latina e un altro nel Comune di Pontinia”.

Nel dare notizia dei due nuovi casi registrati nella provincia pontina l’Asl evidenzia anche che “non si registrano nuovi decessi”, per quanto sottolinea anche: “Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati”.

Vanno avanti, quindi, le indagini di routine per circoscrivere la diffusione del virus per quanto, ancora una volta, la dirigenza dell’Azienda si raccomanda con i cittadini di tutta la Provincia di “rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. L’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.