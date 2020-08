Ferragosto 2020 a Montalto: ecco tutti gli eventi in programma

Montalto – Neanche il coronavirus è riuscito a fermare il Ferragosto di Montalto di Castro: come ogni anno, infatti, la città festeggerà la ricorrenza con le tradizionali processioni in mare. Ecco tutti gli eventi in programma per il weekend di Ferragosto.

Sabato 15 agosto

ore 21.00: Santa Messa e Processione in mare presso la Pineta comunale a Marina di Montalto.

Domenica 16 agosto

ore 9.00: Processione in mare e omaggio floreale alla Madonna dello Speronello a Marina di Montalto, in piazzale dei Pescatori.

In aggiornamento…

