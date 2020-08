Ferragosto 2020 a Ponza: in programma solo celebrazioni religiose

Ponza – Ferragosto 2020 all’insegna della prevenzione per l’isola di Ponza: per evitare assembramenti la Pro Loco di Ponza infatti ha deciso di non organizzare eventi e festeggiamenti per il il giorno 15 Agosto 2020.

“Saranno celebrate – fa sapere la Pro Loco – solo ed esclusivamente le celebrazioni religiose presso la chiesa della Madonna Assunta in cielo”.

