Ferragosto 2020 senza eventi pubblici per Fondi

Fondi – Niente festeggiamenti pubblici per Ferragosto 2020 a Fondi: questa la decisione presa dall’Amministrazione comunale. Sarà un 15 agosto in tono minore quindi quello celebrato nella città del sudpontino.

Nessun evento andrà ad animare la serata di sabato: l’alto rischio di assembramenti e di contagio da Covid-19 sembrerebbe abbia indotto diversi Comuni del litorale, come – tra gli altri – Ardea, Ponza, Ventotene, Sperlonga, a non organizzare eventi pubblici in occasione della festa dell’Assunta.

