Incendio di sterpaglie: chiusa l’Aurelia in direzione Civitavecchia

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Civitavecchia della statale 1 “Aurelia” al chilometro 12,500 (Roma). Al momento è stata chiusa anche la rampa che dal Gra immette sulla strada statale “Aurelia” in direzione Civitavecchia

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Le fiamme, sviluppatisi dalle ore 14 circa, hanno visto l’intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco del Comandodi Roma con l’ausilio di 2 autobotti: sul posto, insieme anche alla squadra boschiva di Fiumicino, sono presenti i moduli della protezione civile e il Dos (Direttore Operazioni Spegnimento).

L’incendio si sterpaglie ha interessato sia un vivaio presente in zona sia il campo nomadi di Via della Monachina.

Notizia in aggiornamento