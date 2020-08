Italian Sportrait Awards 2020, Corso: “Molto suggestivo. Grazie a chi mi ha votata”

Roma – Una big dell’atletica, tra i big del nuoto. E quindi leggende azzurre che fanno strada e danno esempi importanti. Tutti con la mascherina a bordo vasca al Sette Colli.

In occasione degli Internazionali di Nuoto 2020, in svolgimento a Roma, Oxana Corso è stata premiata nella categoria Rivelazione Donne nel Premio Italian Sportrait Awards 2020.

Come lei stessa scrive sulla sua pagina personale di Facebook, l’argento di Londra 2012 nei 100 e 200 metri e vicecampionessa mondiale paralimpica in carica a Dubai negli stessi 100 metri (leggi qui), la premiazione doveva svolgersi la scorsa primavera come di consuetudine dell’evento. Per lei, Gregorio Paltrinieri (primo per i Top Uomini) e Federica Pellegrini (prima per la Top Donne) è stata un’occasione per ricevere il prestigioso riconoscimento.

Molto felice Oxana di avere tra le mani la Nike stilizzata nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto, al Foro Italico direttamente da Massimiliano Rosolino e da Elisabetta Caporale : “Tutto molto suggestivo”. Sottolinea la Corso. E ringrazia chi, ancora una volta, ha tifato per lei e votato per l’Isa 2020: “Emozionata in mezzo a tanti campioni..”.

(Il Faro online)