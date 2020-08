La solidarietà durante il lockdown: i ringraziamenti della Caritas di Anzio

Anzio – La Caritas di Anzio centro Ss. Pio e Antonio ringrazia “tutti coloro che, in questi mesi difficili, si sono prodigati per far sì che non mancasse mai assistenza e accoglienza a coloro che hanno bisogno. Grazie a tutti i volontari Caritas, a tutte le famiglie della Parrocchia e della Città di Anzio ed – dichiarano i responsabili della Caritas di Anzio – alle imprese private che hanno scelto la nostra Associazione per donare generi alimentari, supporto logistico e tantissime ore di volontariato, destinate a chi ha più bisogno.

Inoltre si ringrazia l’amministrazione comunale e l’assessorato ai Servizi sociali, con cui si è sempre collaborato per dare risposte concrete alle attese della popolazione. Tale collaborazione si è intensificata durante i mesi del lockdown, con buoni risultati”.

La Caritas di Anzio centro Ss. Pio e Antonio è riuscita a consegnare ogni mese circa 400 pacchi alimentari, che si aggiungono alle altre diverse forme di sostegno.

“La prossima iniziativa solidale – proseguono dalla Caritas – è fissata per il 2 settembre 2020, chiediamo a tutti coloro che vogliono continuare a collaborare di farlo e di non vanificare la rete di solidarietà che si è creata. Grazie davvero a tutti”.

“È l’amministrazione comunale che – replica l’assessore alle Politiche sociali, Velia Fontana – ringrazia la Caritas di Anzio centro, eccellenza del nostro territorio, per l’enorme lavoro svolto, finalizzato a fronteggiare concretamente l’emergenza economica di tante famiglie”.