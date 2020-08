Ladispoli, revocata l’ordinanza di non potabilità in Piazza delle Sirene e vie limitrofe

Ladispoli – “L’Asl Rm 4 ha comunicato che campioni di acqua destinata a consumo umano prelevati in tutti i punti della rete idrica cittadina (Via del Corallo, Via Palo Laziale, Piazza Odescalchi, Largo Saturno a Marina di S. Nicola, Viale Italia, Via Antica Aurelia, Largo delle Sirene, e Via Trieste) il 4 agosto sono risultati conformi ai valori del D.L.vo n.31/01″. Lo rende noto l‘Amministrazione Comunale di Ladispoli.

“Pertanto il sindaco Alessandro Grando – prosegue l’Amministrazione – ha revocato l’ordinanza numero 98 del 28 luglio 2020 che vietava l’uso potabile dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale per tutte le utenze idriche site in:

–Piazza delle Sirene;

–Piazza della Rugiada;

–Via dei Gabbiani;

–Via dei Delfini nel tratto ricompreso tra via dei Cigni e il Lungomare Marina di Palo;

–Via dell’Ippocampo nel tratto ricompreso tra Piazza della Rugiada e Via dei Cigni;

–Via del Corallo;

–Lungomare Marina di Palo”.

